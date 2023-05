Maria Clara Pacheco é bronze no Mundial de Taekwondo

O Brasil iniciou muito bem a campanha no Campeonato Mundial de Taekwondo de Baku (Azerbaijão), pois conquistou, nesta segunda-feira (29), no primeiro dia de disputas, uma medalha de bronze na categoria até 57 kg com Maria Clara Pacheco.

Maria Clara Pacheco teve um dia quase perfeito na competição. Ela tropeçou apenas nas semifinais, quando foi superada pela húngara Luana Marton, que ficou com a medalha de ouro.

É SEMIFINAAAAAAAAAL! ????????????



E é medalha garantida para Maria Clara Pacheco (57kg) no Mundial de Taekwondo, em Baku ????????



Vitória nas quartas sobre Mirabzalova ????????, após vencer os 2 primeiros rounds: 7x0 e 12x0. pic.twitter.com/9MITSNiPzP — Time Brasil (@timebrasil) May 29, 2023

No primeiro dia de competições o Brasil teve outro representante em ação. João Victor Diniz (68kg) estreou com vitória sobre Edward Holland, de Serra Leoa. Porém, no segundo combate o brasileiro parou diante do iraniano Martin Rezaei.

Na próxima terça-feira (30) o Brasil luta por medalhas no Mundial de Taekwondo com Milena Titoneli (67kg), Thaisa Silva (73kg) e Matheus Marciano (58kg).