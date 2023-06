Brasil aplica 4 a 1 na Tunísia e avança às quartas do Mundial Sub-20

A seleção brasileira masculina Sub-20 derrotou a Tunísia por 4 a 1 na tarde de hoje (31) e avançou às quartas de final da Copa do Mundo na Argentina. Marcos Leonardo e Andrey marcaram no primeiro tempo no estádio Ciudad La Plata, e na etapa final teve mais dois: um de Matheus Martins e outro de Andrey, já nos acréscimos da partida. Antes do fim, a Tunísia descontou com Ghorbel.

O adversário do Brasil nas quartas será Israel, que eliminou o Uzbequistão com vitória de 1 a 0 na terça (30). O jogo valendo vaga nas semifinais será às 14h30 (horário de Brasília) do próximo sábado (3), na província de San Juan.

FALTAM TRÊS!!!



Com gols de Marcos Leonardo, Matheus Martins e Andrey (duas vezes), vencemos a Tunísia por 4 a 1, no Estádio Ciudad de La Plata, e garantimos a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo Sub-20.



Nossa próxima decisão é contra Israel, sábado, 14h30,… pic.twitter.com/mcG44suO0H — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 31, 2023

Mal o juiz apitou, o Brasil partiu para o ataque. Aos 10 minutos, pênalti a favor da seleção após o goleiro da Tunísia derrubar o atacante Marcos Leonardo. O próprio camisa 9 cobrou e colocou o país a frente no placar. Os brasileiros continuaram pressionando e ampliaram aos 31. Desta vez foi Marcos Leonardo que rolou para Andrey dentro da área chutar certeiro. Já no fim da etapa inicial, Robert Renan levou cartão vermelho, ao cometer falta em jogador tunisiano que puxava contra-ataque.

No segundo tempo, com um jogador a menos na seleção, o técnico Ramon Menezes substituiu o lateral Kaíki pelo zagueiro Douglas Mendes. Os tunisianos esboçaram uma reação e chegaram a ater mais de 70 por cento de posse de bola nos primeiros 20 minutos. O Brasil se defendeu o quanto pode, mas aos 31, após contra-ataque veloz, Aoani recebeu lançamento e chutou no canto direito do goleiro Kaíque. No entanto, o VAR identificou toque na mão de Aouani durante a jogada e o arbitrou anulou o gol tunisiano.

Opa, pera aí... É UM GOLAÇO DELE ALI? ???? ??



Andrey5? #U20WC pic.twitter.com/tf5HSwqx5f — Copa do Mundo FIFA ???? (@fifaworldcup_pt) May 31, 2023

Depois, aos 45 minutos, Marlon Gomes disparou com a bola do lado esquerdo e tocou para Matheu Martins, que mesmo sem ângulo chutou preciso, ampliando a vantagem brasileira para 3 a 0. Ainda deu tempo, aos 55, para o capitão Andrey Santos marcar o segundo dele – e o quarto da seleção. O camisa 5 recebeu a bola de Govane pela direita e partiu sozinho pelo meio-campo até desferir um lindo chute cruzado, que selou a classificação. Dois minutos depois, Ghorbel marcou o gol de honra da Tunísia.