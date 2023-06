Jogador Messi acerta com o Inter Miami, da MLS

O jogador argentino Lionel Messi definiu seu futuro e acertou com o Inter Miami, clube que pertence ao ex-jogador David Beckham e joga a MLS, principal liga do país.



A informação foi confirmada por diversos veículos dos Estados Unidos e da Europa, e o anúncio oficial pode ocorrer ainda nesta quarta.



A rede britânica BBC afirma que o jogador de 35 anos vai assinar por duas temporadas e receber um salário anual de 60 milhões de euros (R$ 315 milhões). Além de outros acordos comerciais e de patrocínio.

Segundo o portal The Athletic, Lionel Messi descartou a possibilidade de jogar na Arábia Saudita na próxima temporada. Apesar da proposta de mais de R$ 2 bilhões anuais para atuar no Al-Hilal, o jogador preferiu o Inter Miami. O jogador, inclusive, já possui uma mansão na cidade norte-americana.

De acordo com a publicação, Messi queria retornar ao Barcelona, clube que deixou em 2021 após mais de duas décadas, muitos títulos, recordes e gols. No entanto, apesar do esforço do Barça em acertar sua vida financeira, a viabilidade do negócio seria muito difícil.



A chegada de Messi será tão impactante ao futebol dos EUA, que não envolveria só o Inter Miami. O "The Athletic" noticia que uma porcentagem dos assinantes do serviço de pay per view da liga iria para o astro argentino.

Messi, que deixou o PSG após dois anos na França, ainda receberia um percentual de lucros da Adidas, fornecedora de material esportivo de todas as equipes da MLS, que também tem contrato com o astro. Os donos do Inter Miami também cederiam a Messi, segundo a publicação, a opção de ficar com uma porcentagem do clube após se aposentar.