Brasileirão: Botafogo recebe Fortaleza para se distanciar na liderança

Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebe o Fortaleza na noite deste sábado (10), pela 10ª rodada, com o objetivo de vencer para se distanciar no topo da tabela. A seu favor, o Alvinegro se mantém invicto dentro do Estádio Nilton Santos desde o início da competição. Já o Leão do Pici busca quebrar o jejum de cinco jogos sem vencer fora de casa. A partida, com início às 21h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional , com narração de Felipe Rangel, comentários de Mário Silva, reportagem de Maurício Cota e plantão de notícias com Wagner Gomes.

Embora com bom retrospecto dentro de casa, o Botafogo busca fazer as pazes com a vitória. Na última terça-feira (6) empatou sem gols com a LDU, pela Copa Sul-Americana, e antes amargou duas derrotas seguidas para o Athletico-PR - uma delas resultou na eliminação nas oitavas da Copa do Brasil. A equipe, comandada pelo técnico português Luís Castro, soma 21 pontos, em nove partidas, e é seguida de perto pelo Palmeiras, com 19, na segunda posição.

Artilheiro do Brasileirão, o atacante Tiquinho Soares é dúvida no Glorioso esta noite. O camisa 9 não jogou contra a LDU devido a uma lesão na coxa direita. Entre as possíveis alternativas de Luís Castro para a posição estão Matheus Nascimento, de volta ao time após disputar o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, e o atacante Janderson, que atuou na terça (6).

O Botafogo deve ir a campo com Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Luis Henrique e Matheus Nascimento/Janderson (Tiquinho Soares).

O Fortaleza chega ao confronto no Nilton Santos após revés de 1 a 0 para o Estudiantes de Mérida, na Venezuela, pela Sul-Americana, mas o time já entrou em campo classificado às oitavas. No Brasileiro, o Leão de Pici empatou sem gols com o Bahia na última rodada, chegando a 14 pontos na tabela. e na anterior bateu o Vasco (2 a 0), ambos os jogos na Arena Castelão.

O técnico argentino Juan Pablo Voyvoda terá de contornar dois desfalques por lesões. É o caso de Romarinho (edema na coxa esquerda) e Guilherme (em observação após concussão na última rodada). A boa notícia será o retorno do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, poupado no duelo da última terça (6).

O Fortaleza deve começar a partida com João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Caio Alexandre e Pochettino; Lucero (Yago Pikachu), Thiago Galhardo e Calebe.