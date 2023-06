Bia Haddad vence na estreia e vai às oitavas de WTA 500 na Inglaterra

A brasileira Beatriz Haddad estreou nesta terça-feira (27) com vitória de virada no WTA 500 de Eastbourne (Inglaterra) e avançou às oitavas de final. O torneio serve de preparação para o Grand Slam de Wimbledon, que começa na próxima segunda (3). Atual número 12 do mundo, Bia superou a tcheca Marie Bouzkova (32ª) por 2 sets a 1 (parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7-3), após 2h38 de partida.

A próxima adversária da paulistana de será a croata Petra Marti? (30ª) nesta quarta-feira (28), em horário ainda a ser definido pelos organizadores.

É OITAAAAAAAVAS DE FINAL! ????????????



Bia Haddad Maia vence na 1ª rodada do @WTA 500 de Eastbourne ???????? e avança de fase.



Graaaande virada sobre de Marie Bousková ????????: 2 sets a 1 (3/6, 6/3 e 7/6).



FOI COM MUITA EMOÇÃO! ???????? pic.twitter.com/5EGXtrMjCw — Time Brasil (@timebrasil) June 27, 2023

Na partida de hoje, após perder a primeira parcial, Bia retomou o controle da partida no terceiro game do set seguinte, ao emplacar duas quebras de saque seguidas, ficando em vantagem de 4/2. A partida seguiu acirrada: a rival theca ainda chegou ao empate, mas a confiança de Bia foi maior e a brasileira fechou o set em 6/3, igualando o placar.

A terceira e última parcial foi a mais equilibrada, sem nenhuma quebra de saque. Na definição no tie-break, Bia abriu vantagem de 4/1, vencendo sem sustos por 7/3.

No início deste mês, Bia fez história no Torneio de Roland Garros, ao se tornar a segunda brasileira a chegar às semifinais de um Grand Slam – a pioneira foi a multicampeã Maria Eshter Bueno, em 1968, no US Open (1968).