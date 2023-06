Dois times brasileiros lutam por recorde na Libertadores

Desde os anos 1990, a Copa Libertadores é a obsessão dos times brasileiros. E a edição de 2023 pode ser ainda mais especial para dois deles. Isso porque Palmeiras e Flamengo têm a chance de conquistar o tetracampeonato da América. Muitos torcedores, aliás, já estão utilizando o apostagolos.com para fazer suas apostas.



Até hoje, nenhum time brasileiro conquistou a Libertadores mais de três vezes. A lista de tricampeões inclui São Paulo, Santos, Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Os três primeiros, porém, não estão participando da edição deste ano.



Tanto o Verdão quanto o Rubro-Negro carioca são apontados como dois dos principais favoritos a ficar com o caneco. De todo modo, a campanha rumo a um eventual título não deverá ser nada fácil, quando o mata-mata começar. O próprio Flamengo já vem enfrentando dificuldades na fase de grupos e ainda não tem a classificação garantida, embora esteja bem encaminhada.



Somente entre os brasileiros, Fluminense, Athletico Paranaense e Atlético Mineiro (se garantir vaga na próxima fase) podem ser adversários muito complicados. Além deles, é claro, há os times argentinos, que, embora não vivam um bom momento financeiro, sempre contam com jogadores de qualidade. E o River Plate é o principal deles, já que, mesmo com a crise do país vizinho, vem conseguindo formar boas equipes nos últimos anos.



Quem também vem forte é o Independiente del Valle, do Equador, que recentemente obteve excelentes resultados internacionais. A equipe também tem se saído bem contra brasileiros. Na final da Sul-Americana do ano passado, venceu o São Paulo por 2 a 0, com facilidade. Neste ano, bateu o Flamengo na decisão da Recopa.



Portanto, Palmeiras e Flamengo têm a chance de conquistar a Copa Libertadores pela quarta vez, estabelecendo um novo recorde entre os brasileiros, mas a missão será bastante complicada.



Fora do Brasil, apenas cinco clubes já conseguiram quatro ou mais títulos da principal competição da América. São eles os argentinos River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4), Boca Juniors (6) e Independiente (7). O quinto time é o Peñarol, do Uruguai, que já levantou a taça em cinco oportunidades.



Uma coisa é certa: a Libertadores deste ano tende a ficar bastante interessante quando o mata-mata começar. Há bons times na disputa, e a batalha pela taça será bastante acirrada. Palmeiras e Flamengo, juntos, conquistaram as últimas quatro edições da competição. Vencer a quinta mostraria um domínio absoluto da dupla. Vejamos, portanto, o que acontecerá ao longo da disputa.