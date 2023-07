Botafogo e Vasco fazem clássico de opostos no Campeonato Brasileiro

O Botafogo recebe o Vasco, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (2) no estádio Nilton Santos, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro em um clássico no qual as equipes chegam em situações opostas na classificação. A

transmite o Clássico da Amizade ao vivo.

Ocupando a liderança do Brasileiro com 30 pontos conquistados, o Botafogo vive um momento de incerteza após a saída do técnico português Luís Castro, que acertou a transferência para o Al-Nassr (Arábia Saudita).

Apesar de ter derrotado o Palmeiras por 1 a 0, no último domingo (25) em pleno Allianz Parque, o Alvinegro chega em momento de certa frustração, após não conseguir garantir a vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na última quinta-feira (29), a equipe de General Severiano ficou no 1 a 1 com o Magallanes (Chile) e agora terá que disputar o playoff das oitavas da competição continental contra o Patronato (Argentina).

Se o Botafogo ocupa a ponta da classificação do Brasileiro, o Vasco é apenas o 18º colocado com 9 pontos. O Cruzmaltino vem de vitória, de 1 a 0 para o Cuiabá na última segunda-feira (26), e busca um novo triunfo para tentar deixar a zona do rebaixamento.

Mas um problema que o técnico interino William Batista (que comanda a equipe desde a saída de Maurício Barbieri) pode ter é o volante Jair. O jogador, que marcou o gol da vitória sobre o Dourado, apresentou, durante a semana, dores no joelho esquerdo e pode ficar de fora do clássico. Uma ausência certa é do meia-atacante Gabriel Pec, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Transmissão da Rádio Nacional

A

transmite Botafogo e Vasco com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Mario Silva, reportagem de Mauricio Costa e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: