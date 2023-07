Copa: Portugal vence Vietnã e continua na luta por vaga nas oitavas

What a moment for @SelecaoPortugal as they earn their first #FIFAWWC win! ????????????????#BeyondGreatness — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 27, 2023

A seleção de Portugal derrotou a equipe do Vietnã por 2 a 0, na manhã desta quinta-feira (27) no Estádio Waikato, na Nova Zelândia, e permanece viva na luta por uma vaga para as oitavas de final da Copa do Mundo de futebol feminino ao ocupar a 3ª posição do Grupo E com 3 pontos, a apenas um do líder Estados Unidos e da vice-líder Holanda. Já a equipe do sudeste asiático ficou sem chances de avançar após o revés.

A vitória da equipe portuguesa foi construída toda no primeiro tempo. Logo aos 6 minutos Lucia Alves avançou pela direita e cruzou na medida para Telma Encarnação, que teve apenas o trabalho de bater de primeira. Aos 20 foi a vez de Encarnação dar um passe em profundidade para Francisca Nazareth, que bateu na saída da goleira Thi Kim Tran.

Agora, a seleção portuguesa decide o seu futuro na competição a partir das 4h (horário de Brasília) da próxima terça-feira (1) contra os Estados Unidos. Já o Vietnã apenas cumpre tabela contra a Holanda no mesmo dia e horário.