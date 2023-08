Mangueirão recebe estreia da seleção brasileira nas Eliminatórias

???????? x ????????

Local: Estádio Olímpico do Pará - Jornalista Edgar Proença (Mangueirão)

Data: 8 de setembro



CBF anuncia local da primeira partida do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026



A seleção brasileira de futebol masculino já sabe onde estreará nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o palco escolhido foi o Mangueirão, em Belém, no Pará. Na partida disputada no dia 8 de setembro, a Bolívia será a adversária do Brasil.

O estádio do Mangueirão, que passou por uma reforma e que tem capacidade para 50 mil pessoas, recebeu a aprovação de delegados da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) após uma inspeção em todas as instalações do local. A última oportunidade na qual a seleção brasileira de futebol masculino jogou na capital paraense foi em setembro de 2011, pelo Superclássico das Américas, quando venceu a Argentina por 2 a 0.

“As decisões na atual gestão visam unicamente as melhores condições técnicas e de logística para a seleção brasileira. Vamos buscar ao longo dessas Eliminatórias questões que consideramos prioritárias, como deslocamento dos jogadores, desgaste da equipe, menor distância entre os locais das partidas, infraestrutura que traga conforto e segurança para toda a delegação. Além disso, não será analisado um jogo isoladamente, e sim a melhor composição do conjunto das partidas”, declrou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em nota à imprensa.