Suécia derrota Argentina e avança para oitavas como líder do Grupo G

A Suécia fechou a primeira fase da Copa do Mundo de futebol feminino na liderança do Grupo G após derrotar a Argentina por 2 a 0, na madrugada desta quarta-feira (2) no Estádio Waikato, na Nova Zelândia. Agora, o próximo desafio das suecas na competição são os Estados Unidos nas oitavas de final.

Na primeira etapa as hermanas se seguraram bem na defesa, oferecendo pouquíssimos espaços à Suécia, que começou o confronto com uma formação alternativa. Assim, o placar só foi aberto aos 21 minutos da etapa final. Após boa trama coletiva Sofia Jakobsson recebeu a bola pela ponta direita e cruzou na medida para Rebecka Blomqvist, que teve apenas o trabalho de escorar de cabeça para superar a goleira Correa.

Um pouco antes do apito final, aos 45, a meio-campista Elin Rubensson, que entrou em campo no intervalo, marcou o segundo em cobrança de pênalti.

África do Sul avança

A outra equipe a avançar na chave foi a África do Sul, que bateu a Itália por 3 a 2 no Estádio Regional de Wellington, na Nova Zelândia, para ficar em segundo no Grupo G. Nas oitavas as sul-africanas terão pela frente a Holanda.

Apesar de não ficar com a vitória final, a equipe italiana abriu o placar cedo, logo aos 10 minutos do primeiro tempo com Arianna Caruso em cobrança de pênalti. Mas aos 32 as sul-africanas contaram com uma falha da linha de defesa das adversárias para chegarem à igualdade. Benedetta Orsi recuou, mas a goleira Durante não conseguiu o domínio e a bola foi para o fundo do gol.

E a virada da África do Sul veio aos 22 minutos da etapa final, quando Kgatlana tocou em profundidade para Hildah Magaia, que ficou livre para bater com liberdade. Aos 29 Caruso voltou a deixar tudo igual, mas nos acréscimos o ataque sul-africano criou grande trama coletiva que terminou em passe para Thembi Kgatlana, que marcou o gol da classificação.