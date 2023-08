Libertadores: Galo e Palmeiras iniciam duelo brasileiro nas oitavas

Atlético-MG e Palmeiras se enfrenta, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (2) no estádio do Mineirão, em um dos principais confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores. A

transmite ao vivo este jogo.

O Galo chega ao confronto decisivo em um momento de baixa na temporada. Em uma sequência de nove partidas sem vitórias, com a derrota de 2 a 1 para o Flamengo como último resultado, a equipe mineira tenta acabar com esta maré negativa diante do Verdão.

O treino desta terça-feira foi o último antes do jogo de ida pelas oitavas da Libertadores.



Confira o álbum de fotos da atividade

O atual momento coloca especialmente em questão o trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari, sob o comando de quem o Atlético-MG chegou à oitava partida sem triunfo. Apesar do momento negativo o treinador afirmou, em coletiva, que não sofre pressão: “Não tenho pressão e não tenho cobrança interna, mas tenho cobrança minha, que é muito mais forte do que vocês imaginam. A minha cobrança vale mais do que a de 100 mil, dois milhões de pessoas, pois sei o que sofro”.

Porém, o histórico recente não é muito favorável ao Galo, pois nas últimas duas edições da Libertadores a equipe mineira foi eliminada da competição justamente pelo Palmeiras. Em 2021 o Verdão garantiu a presença na decisão com dois empates (0 a 0 no Allianz Parque e 1 a 1 no Mineirão), já em 2022 a classificação para as semifinais veio na disputa de pênaltis após igualdade de 2 a 2 em Minas e empate sem gols em São Paulo.

Após o Palmeiras golear o América-MG por 4 a 1 no último domingo (30), o técnico português Abel Ferreira foi questionado sobre o confronto desta quarta: “É uma competição diferente, e as duas equipes querem muito, muito mesmo, e nós vamos fazer o que sempre fazemos. Temos dois dias para nos prepararmos para o jogo, e vamos procurar dar o nosso melhor, recuperar nossos jogadores”.

Véspera de decisão e treino na Academia de Futebol! Que venham os primeiros 90 minutos pelas oitavas da Libertadores!

Um dos recuperados pode ser o atacante Dudu, que, após desfalcar o Verdão nas três últimas partidas por causa de dores na panturrilha, seguiu com a delegação para Belo Horizonte e tem chances reais de aparecer na equipe titular.

Transmissão da Rádio Nacional

A

transmite Atlético-MG e Palmeiras com a narração de André Marques, comentários de Mario Silva e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: