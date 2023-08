Marcus D´Almeida ganha bronze no Mundial de tiro com arco

É BRONZEEEEEEEEEEE ????????



É de Marcus D'Almeida no Mundial de Tiro com Arco, em Berlin????????



Após ser superado numa semifinal duríssima contra o campeão olímpico, D'Almeida vence indonésio Arif Pangestu ???????? por 6x3 e conquista sua 2º medalha em mundial!????



Belíssima campanha do nosso… pic.twitter.com/awY9TksyPp — Time Brasil (@timebrasil) August 6, 2023

O brasileiro Marcus D´Almeida garantiu a medalha de bronze no Campeonato Mundial de tiro com arco em Berlim (Alemanha). Na manhã deste domingo (6), o brasileiro acabou superado já na semifinal do torneio pelo turco Mete Gazoz, campeão olímpico da prova, por 6 a 4. A medalha foi garantida contra o indonésio Arif Dwi Pangestu, que o atleta do Brasil bateu por 6 a 4.

Durante a trajetória até a medalha, D´Almeida passou, nas oitavas de final, pelo vice-campeão olímpico Mauro Nespoli, e, nas quartas de final, pelo sul-coreano Kim Je-deok, dono de duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Esta é a segunda medalha seguida do brasileiro no torneio. Em 2021 ele ficou com a prata.

O pódio no campeonato de 2023 também garantiu a presença do atleta brasileiro na próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França), em 2024. Marcus, que atualmente lidera o ranking mundial da prova, ficou na 33ª colocação nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, e completou os Jogos de Tóquio na 9ª posição.