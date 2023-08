Jogos das quartas de final da Copa do Mundo são assunto no Copa Delas

A Copa do Mundo disputada na Oceania entra na sua fase mais emocionante, pois, a partir da próxima quinta-feira (10), serão realizados os jogos das quartas de final. E a fase decisiva da principal competição de seleções de futebol feminino é o assunto da próxima edição do videocast Copa Delas, que será exibido ao vivo a partir das 14h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (8) na tela da

.

Inicialmente, o videocast, que é apresentado pela jornalista Marília Arrigoni, foi exibido apenas em plataformas de áudio e vídeo da

, em episódios que dissecaram os oito grupos do Mundial feminino. Mas as últimas duas edições do programa também foram transmitidas na tela da TV pública.

“O futebol feminino cresce em todo mundo. Essa Copa reflete muito esse momento com seleções e confrontos equilibrados. O Copa Delas também é consequência desse momento. Há um público que consome a modalidade e encontrou no programa um lugar que reúne informações e debates sobre o assunto”, afirma Marília Arrigoni.

É possível ouvir os conteúdos anteriores do Copa Delas no Spotify ou assistir em vídeo pelo YouTube.