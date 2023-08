APP conquista Brasileiro feminino de basquete em cadeira de rodas

A Associação Paraolímpica Patense (APP), de Minas Gerais, derrotou o Irefes, do Espírito Santo, por 59 a 50 para conquistar pela primeira vez na história o título do Campeonato Brasileiro feminino de basquete em cadeira de rodas, no último domingo (13) no Centro de treinamento paralímpico, em São Paulo.

O título inédito da equipe, conhecida como Valkirias, foi conquistado de forma invicta (sete vitórias em sete jogos). “É uma emoção muito grande. Viemos fazendo bons jogos. Chegar aqui na final e levar a medalha de ouro é muito importante para nosso projeto, mostra que estamos evoluindo, crescendo. Estou muito feliz”, declarou Geisa Vieira, da APP.

Na última temporada o título ficou com o Irefes. Mesmo com o revés na decisão, Paola Klokler, que também defende a seleção brasileira, destacou a boa campanha da equipe capixaba na competição: “Acho que nossa maior força é a equipe, o coletivo. Apesar da derrota, conseguimos mostrar que o coletivo está aqui. Perdemos jogadoras logo antes do campeonato [por lesão]. Tivemos de reestruturar a equipe, mas isso não mudou nossa força e chegamos à final. Fizemos um excelente campeonato”.

O Campeonato Brasileiro feminino de basquete em cadeira de rodas contou com seis equipes dos estados do Pará, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo.