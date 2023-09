Relembre 4 principais curiosidades do Palmeiras

O Palmeiras é um dos principais times do futebol brasileiro atual, e por bons motivos. Ao longo de sua existência, o que não faltaram foram momentos emocionantes e que marcaram o esporte no Brasil.



Em 2014, o Palmeiras (nome pelo qual é popularmente conhecida a Sociedade Esportiva Palmeiras) completou 100 anos de existência, o que o coloca como um dos times brasileiros mais antigos de todos. Com uma história centenária, é claro que existe uma série de curiosidades a serem descobertas.



Entre atletas que marcaram a trajetória do time, vitórias acirradas em campeonatos e outros marcos, nesse texto nós trouxemos 4 das principais curiosidades do Palmeiras, entre aquelas conhecidas por todos os apaixonados pelo time e as que apenas os fãs mais ferrenhos irão saber.

1 – Seus títulos recentes o colocam na frente dos rivais



No começo de 2023, o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista, o que o deixa com 12 troféus em apenas 10 anos. Para título de comparação, seus principais rivais, Corinthians, Santos e São Paulo, possuem apenas 8 taças combinadas. Isso coloca o alviverde muito na frente entre os times paulistas.

2 – É um dos times com maior presença em casas de apostas



É impossível falar das curiosidades do Palmeiras sem mencionar o impacto que o time tem em um tipo de atividade mais recente, as apostas esportivas. Nos sites desse nicho, se você quiser fazer o seu palpite Palmeiras pode participar de diversas competições realizadas no Brasil ou internacionalmente entre países sul-americanos.



Tudo isso comprova a importância que o time alviverde tem para o futebol atual e as atividades relacionadas dentro do âmbito online.

3 – Seu novo estádio foi inaugurado em 2014



Embora seja um dos times mais tradicionais do Brasil, o Palmeiras só foi ganhar uma casa moderna digna de sua importância no ano em que se tornou centenário, 2014. Antes do Allianz Parque, o seu estádio era o Palestra Itália, cujo campo foi construído em 1902 e o estádio em si apenas em 1933. Com um espaço novo, os jogos sediados no Allianz Parque apareceram (e ainda aparecem) nas melhores casas de apostas do Brasil. Por se tratar de um espaço pertencente ao Palmeiras, os jogos disputados em seu gramado ganham um ar de superstição que se reflete nas apostas esportivas.

4 – A mudança de nome e estudo tem razões históricas



Antes de se chamar “Palmeiras”, o time era conhecido como “Palestra Itália”, nome que compartilhava com o antigo estádio. O nome era também refletido no escudo, o qual contava, além da coloração alviverde, com o vermelho. Naturalmente, isso era uma referência às cores da bandeira da Itália.



Durante a Segunda Guerra Mundial, a Itália lutou ao lado da Alemanha e do Japão, como um dos países do Eixo. O Brasil estava do outro lado, o que significa que as tensões com tudo relacionado ao país italiano eram altas. Isso se refletiu no futebol, mudando completamente a história do Palmeiras.

E aí, você conhecia essas 4 curiosidades? Se sim, existe alguma que acredita que nem todos saibam? A verdade é que o futebol é feito de momentos compartilhados com outros. Seja um gol particularmente difícil ou uma partida que nos marcou, o certo é que a história não chegou ao fim!