Brasil inicia Pré-Olímpico de vôlei masculino derrotando o Catar

Sucesso! ????????????????????



A seleção masculina superou o Catar por 3 sets a 0 (25/16, 25/19 e 26/24), para delírio da torcida no Maracanãzinho, na estreia no Pré-Olímpico.



E nem dá tempo de respirar: o Brasil volta à quadra neste domingo, às 10h, para enfrentar a República Tcheca. ???? pic.twitter.com/kFyhyz2Nnr — CBV (@volei) September 30, 2023

O Brasil iniciou a campanha no Pré-Olímpico de vôlei masculino com o pé direito, após derrotar o Catar por 3 sets a 0 (parciais de 25/16, 25/19 e 26/24), na manhã deste sábado (30) em um Maracanãzinho lotado. Os destaques da seleção brasileira foram Alan e Lucarelli, ambos com 14 pontos.

Agora, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto enfrenta a República Tcheca, a partir das 10h (horário de Brasília) do próximo domingo (1), em seu próximo compromisso na competição.

“Estreia é sempre complicado, mas fizemos o nosso trabalho. Era um jogo de pressão, no sentido de que tínhamos a responsabilidade de conquistar esses três pontos. Jogamos dois bons sets, com ritmo alto. No terceiro, o time do Catar forçou bastante o saque e conseguiu um placar mais alto, mas no finalzinho conseguimos retomar nosso ritmo e fechar o jogo”, declarou o técnico Renan Dal Zotto após o confronto.

Brasil e Catar estão no Grupo A do Pré-Olímpico de vôlei masculino ao lado de República Tcheca, Alemanha, Ucrânia, Cuba, Irã e Itália. As oito equipes jogarão contra todos os seus adversários de chave em uma única oportunidade. As duas primeiras colocadas garantirão vaga em Paris 2024.

Já o Grupo B, que também distribuirá duas vagas olímpicas, conta com Sérvia, Turquia, Estados Unidos, Egito, Finlândia, Eslovênia, Turquia e Japão. Por fim o Grupo C, que oferece mais duas passagens para Paris, terá Holanda, Canadá, Polônia, Bélgica, Bulgária, Argentina, México e China.