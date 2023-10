Tentando melhorar na classificação, Santos e Vasco jogam na Vila

Buscando deixar a parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro, Santos e Vasco duelam a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (1) na Vila Belmiro, pela 25ª rodada da competição. A

transmite a partida ao vivo.

O Peixe chega ao confronto pretendendo usar a seu favor o fator casa, já que joga na Vila Belmiro com o apoio de sua apaixonada torcida, que nunca viu o time ser rebaixado e que espera fazer a diferença para ajudar a manter o clube na primeira divisão. A equipe comandada por Marcelo Fernandes atualmente está na 18ª posição do Brasileiro, com 24 pontos.

Juntos nos últimos ajustes antes de mais uma decisão! ?? pic.twitter.com/eWXuDRbiKg — Santos FC (@SantosFC) September 30, 2023

Existe a possibilidade de o Santos sair da zona do rebaixamento em caso de vitória neste domingo, no chamado jogo de seis pontos. Para isso terá que torcer para rivais do Cruzmaltino: isso porque o 16º colocado Goiás enfrenta o Botafogo na próxima segunda (2) e o 17º colocado Bahia caiu diante do Flamengo no sábado (30).

E foi justamente sobre o Bahia que o Santos alcançou a sua última vitória, resultado que lhe deu moral para buscar uma reação. Se vencer mais um confronto direto, o que seria o segundo em sequência, o Peixe fica numa posição um pouco mais confortável na briga pela permanência.

Após três vitórias seguidas, o Vasco da Gama busca dar sequência na arrancada na competição. Essa sequência animou muito a torcida cruzmaltina, que já passou a sonhar com uma vaga para disputar a próxima edição da Copa Sul-Americana. Se vencer o Santos na Vila e obter a quarta vitória seguida, o Gigante da Colina provará que está mesmo brigando por coisas maiores na competição.

???? Em São Paulo!



???? ?? Santos



????: Leandro Amorim | #VascoDaGama pic.twitter.com/PrsxdQ9Ujn — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 30, 2023

No jogo atrasado que tinha por cumprir, o Vasco foi a Belo Horizonte e triunfou sobre o América-MG pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Jair no final. O centroavante argentino Pablo Vegetti é um personagem que contribuiu e muito para o momento positivo que o Cruzmaltino atravessa. O argentino marcou três gols nos últimos três jogos, além de dar com uma assistência.

No primeiro turno do Brasileiro, o Santos triunfou por 1 a 0 jogando em São Januário.

Transmissão da Rádio Nacional

A

transmite Santos e Vasco com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Mario Silva, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Rodrigo Campos. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.