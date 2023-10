Brasil vence Ucrânia em luta por vaga para Jogos de Paris

DE VIRADA! ????????



O Brasil vence a Ucrânia por 3 sets a 2 e segue em busca da classificação para Paris 2024 ????????!



Cuba, Irã e Itália são os próximos adversários no Pré-Olímpico de @volei no Maracanãzinho. A seleção volta à quadra na sexta-feira, às 10h. Vamos juntos! ????



A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Ucrânia por 3 sets a 2 (parciais de 36/38, 25/20, 21/25, 25/18 e 15/11), na noite da última quarta-feira (4) no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pelo torneio Pré-Olímpico. O resultado, que manteve o Brasil com grandes chances de conseguir a classificação para os Jogos de Paris, veio com o apoio da torcida brasileira.

Com o resultado a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto ocupa a 4ª posição do Grupo A da competição com sete pontos e três vitórias. A seleção alemã lidera a chave com 12 pontos e quatro vitórias consecutivas. Em seguida aparecem Cuba e Itália, cada uma com nove pontos e três vitórias.

Os destaques da vitória brasileira foram o oposto Darlan, com 23 pontos, e o central Flávio, que marcou 17 vezes e afirmou: “O que contava era a vitória, precisamos somar uma a uma até o último jogo contra a Itália para garantir essa classificação”.

O Brasil retorna ao Maracanãzinho na próxima sexta-feira (6), oportunidade na qual mede forças com Cuba a partir das 10h (horário de Brasília).

Brasil, Ucrânia e Cuba estão no Grupo A do Pré-Olímpico de vôlei masculino ao lado de Catar, República Tcheca, Alemanha, Irã e Itália. As oito equipes jogarão contra todos os seus adversários de chave em uma única oportunidade. As duas primeiras colocadas garantirão vaga em Paris 2024.

Já o Grupo B, que também distribuirá duas vagas olímpicas, conta com Sérvia, Turquia, Estados Unidos, Egito, Finlândia, Eslovênia, Turquia e Japão. Por fim o Grupo C, que oferece mais duas passagens para Paris, terá Holanda, Canadá, Polônia, Bélgica, Bulgária, Argentina, México e China.

* Colaboração de Ana Modesto (estagiária) sob supervisão de Paulo Garritano.