Palmeiras aplica goleada de 5 a 0 na estreia da Libertadores feminina

ESTREIA DO JEITO QUE EU GOSTO ????



Com gols de Poliana, Bia Zaneratto, Amanda Gutierres, Katrine e Leticia, vencemos o Barcelona-EQU, pela primeira rodada da @LibertadoresFEM ????#AvantiPalestrinas #PALxBSC pic.twitter.com/b8sqPKSoC5 — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) October 5, 2023

O Palmeiras iniciou a busca pelo bicampeonato da Copa Libertadores de futebol feminino com uma goleada de 5 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil (Equador), nesta quinta-feira (5) no estádio Pascual Guerrero, em Santiago de Cali (Colômbia).

Com este resultado as Palestrinas lideram o Grupo A da competição com três pontos. O próximo desafio da equipe comandada pelo técnico Ricardo Belli é o Caracas (Venezuela), em partida que será disputada a partir das 17h (horário de Brasília) do próximo domingo (8).

Na partida desta quinta o destaque foi a atacante Bia Zaneratto, com um gol e duas assistências. Os outros quatro gols das Palestrinas saíram dos pés de Amanda Gutierres, Katrine, Letícia Moreno e Poliana.