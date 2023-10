Millene leva Corinthians à vitória na Libertadores feminina

O Corinthians iniciou a sua participação na edição 2023 da Copa Libertadores de futebol feminino com uma vitória de 1 a 0 sobre o Colo-Colo (Chile), na noite desta sexta-feira (6) no Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá (Colômbia).

O único gol da partida saiu dos pés da atacante Millene aos 27 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti. O resultado deixou as Brabas do Timão na segunda posição do Grupo C, atrás apenas do Libertad Limpeño (Paraguai), que bateu o Always Ready (Bolívia) por 3 a 1. As bolivianas serão as próximas adversárias das corinthianas, na próxima segunda-feira (9) a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Triunfo das Gurias

Outra equipe brasileira a triunfar com vitória na competição nesta sexta foi o Internacional, que bateu o Nacional (Uruguai) por 3 a 0 com gols de Priscila, Letícia Monteiro e Sol no estádio Pascual Guerrero, em Santiago de Cali.

????? De pênalti! Priscila acertou a cobrança e marcou o primeiro gol da história das @GuriasColoradas na CONMEBOL #LibertadoresFEM!#AGlóriaÉDelas #LaGloriaEsDeEllas pic.twitter.com/Tk1Niqqdeh — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 6, 2023

Este triunfo deixou as Gurias Coloradas na liderança do Grupo D. Agora, a equipe de Porto Alegre mede forças com o América de Cali (Colômbia) na próxima segunda.