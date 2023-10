Corinthians goleia e se garante nas quartas da Libertadores feminina

O Corinthians garantiu, de forma antecipada, a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores feminina após golear o Always Ready (Bolívia) por 6 a 0, na noite desta segunda-feira (9) no Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá (Colômbia).

Após este resultado, as Brabas do Timão chegaram ao total de seis pontos, liderando o Grupo C. O próximo compromisso da equipe do Parque São Jorge será contra o Libertad Limpeño (Paraguai), a partir das 17h (horário de Brasília) de quinta-feira (12).

O triunfo do Corinthians teve um destaque, a atacante Millene, que marcou três gols, um deles com um belo chute que morreu no ângulo do gol adversário. O placar elástico foi completado com gols de Fernandinha, Jaqueline e Tamires.

Gurias avançam

Outra equipe brasileira a carimbar a classificação para as quartas de forma antecipada é o Internacional. Jogando no estádio Pascual Guerrero, em Cali, as Gurias Coloradas superaram o América de Cali por 4 a 2.

O resultado deixou a equipe gaúcha na liderança do Grupo D com seis pontos, dois de vantagem sobre o vice-líder Boca Juniors (Argentina), seu adversário na quinta-feira (12). O triunfo do Internacional nesta segunda foi construído com gols de Sol, Eskerdinha, Letícia Monteiro e Belén Aquino. Wendy Natis e Catalina Usme descontaram para as colombianas.