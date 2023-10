CPB fecha lista de convocados para os Jogos Parapan-Americanos

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou, nesta terça-feira (10), a última relação de atletas convocados para a disputa dos Jogos Parapan-Americanos, que serão disputados em Santiago (Chile) entre os dias 17 e 26 de novembro. Com isso o Brasil será representado no megaevento esportivo por 322 atletas de 17 modalidades, além de nove atletas-guia, três calheiros e dois goleiros.

Nesta terça-feira foi a vez de serem chamados 38 atletas de natação e sete de tiro esportivo. A convocação dos atletas que defenderão o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos foi realizada ao longo de três semanas. Antes, já haviam sido anunciados atletas de atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas, bocha, ciclismo, futebol PC (paralisados cerebrais), futebol de cegos, goalball, judô, halterofilismo, rúgbi em cadeira de rodas, taekwondo, tênis em cadeira de rodas, tênis de mesa e tiro com arco.

Equipe de natação

A natação é a modalidade que conta com o segundo maior número de atletas na convocação, somente atrás do atletismo (60), sendo 21 homens e 17 mulheres. Campeões paralímpicos e mundiais como Carol Santiago (classe S12, atletas de baixa visão), Gabriel Araújo (classe S2, atletas de limitações físico-motora), Gabriel Bandeira (classe S14, atletas com deficiência intelectual) e Talisson Glock (classe S6, atletas com limitações físico-motoras) estão entre os convocados.

“Temos um grupo bem forte de nadadores, que são protagonistas no ranking das Américas. Então, a expectativa é a melhor e a maior possível para que todos os 38 atletas voltem para o Brasil com medalhas e que superemos o desempenho do último Parapan”, afirmou o técnico-chefe da seleção brasileira de natação paralímpica, Leonardo Tomasello.

Já para o tiro esportivo, que fará parte do programa dos Jogos Parapan-Americanos pela segunda vez na história (a estreia foi em Lima 2019), o Brasil convocou sete atletas, com destaque para o paulista Alexandre Galgani, único representante do país nos Jogos de Tóquio.

Relação de convocados:

Natação

Tiro Esportivo