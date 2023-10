Pan-Americanos: brasileiros realizam primeiros treinos em Santiago

Faltando menos de uma semana para o início da próxima edição dos Jogos Pan-Americanos, em Santiago (Chile), os atletas brasileiros já começaram a treinar para o megaevento esportivo, cuja Cerimônia de Abertura será realizada na próxima sexta-feira (20). Pouco depois de se instalarem na Vila dos Atletas, na última segunda-feira (16), a equipe de saltos ornamentais se exercitou no Centro Aquático do Estádio Nacional, palco das competições de saltos e natação.

“É muito legal estar aqui, sendo a primeira vez, estreante. Já tinha vindo para cá, mas não com essa estrutura. Eu já tinha competido aqui em 2019, no Pan-Americano Júnior. Mudou alguma coisa e esse primeiro treino foi importante para reconhecer a piscina, o trampolim, a plataforma. Gostei da estrutura e espero que consigamos trazer a medalha”, disse Diogo Silva, de apenas 18 anos, à assessoria de imprensa do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Outra equipe brasileira que já realizou seu primeiro treinamento em Santiago foi a de ginástica artística. As equipes masculina e feminina dividiram a área de treinamento montada no Centro de Esportes Coletivos com atletas de Chile, Estados Unidos, Jamaica e Panamá.

“É bom estar aqui, pois tira aquela parte da viagem, movimenta o corpo. Não fazemos todos os elementos, mas já conseguimos fazer algumas coisas nos aparelhos que nos sentimos melhor. Então, é muito bom para a cabeça e para o corpo”, declarou Rebeca Andrade, que conquistou quatro medalhas no último Mundial da modalidade e que é uma das embaixadoras do Pan Santiago 2023.