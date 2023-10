Rebeca Andrade conquista mais um ouro no Pan, agora na trave

Virou rotina em Santiago (Chile) ver Rebeca Andrade no pódio. Um dia após terminar em primeiro na prova de salto sobre a mesa dos Jogos Pan-Americanos, a brasileira conquistou, nesta quarta-feira (25), a medalha de ouro na trave, em prova na qual Flávia Saraiva ficou com a prata e a canadense Ava Stewart com o bronze.

“Estou muito feliz e orgulhosa, por ter vindo para cá após um Mundial tão longo e ter conseguido fazer boas séries, boas apresentações, de me sentir preparada para subir e fazer o que tem que fazer. Foi uma ótima experiência em meu primeiro Pan-Americano. Do que reclamar? Não tenho o que falar. Estou feliz demais”, afirmou Rebeca, que, além dos ouros na trave e no salto sobre a mesa, conquistou pratas nas barras assimétricas e na prova de equipe.

Após brilhar na trave Flávia Saraiva conquistou mais uma prata, desta vez no solo, ficando atrás apenas da norte-americana Kaliya Lincoln. Na disputa masculina, Arthur Nory conquistou o ouro na barra fixa, em disputa na qual Bernardo Miranda garantiu a prata e o canadense Rene Cournoyer terminou em terceiro. Nory também subiu ao pódio no salto, mas para receber a medalha de prata.

Prata no hipismo adestramento

A quarta-feira também foi histórica para o hipismo adestramento, modalidade na qual João Victor Oliva conquistou uma prata na disputa realizada na Escola de Equitação do Exército em Quillota. Montando Feel Good, o brasileiro conquistou a medalha com 86,160% no GP Freestyle. Até hoje, a única medalha individual do Brasil na modalidade era do cavaleiro Orlando Facada, bronze no Pan de Caracas, em 1983.

“Estou muito contente. A primeira palavra que me ocorre é alegria. Estou muito feliz com o Feel Good, com o qual trabalho desde que era muito novinho, sempre acreditei nele, assim como com meu pai Victor Oliva e com o treinador Norbert van Laak. Estamos colhendo frutos do nosso trabalho de muito tempo”, declarou o cavaleiro.