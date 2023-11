Pan: equipe brasileira garante medalha de bronze nos saltos do hipismo

BRONZE NO HIPISMO! ????



Stephan Barcha, Pedro Veniss, Rodrigo Pessoa e Marlon Zanotelli somam 20.32 pontos e levam o bronze no Hipismo Saltos por equipes! ????



Anota aí mais uma medalha para a modalidade nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023!



Representaram bem demais! ????????



??:… pic.twitter.com/TNDh5ljWqZ — Time Brasil (@timebrasil) November 1, 2023

A equipe brasileira de hipismo conquistou a medalha de bronze na disputa por equipes de saltos nos Jogos Pan-Americanos de 2023, disputados em Santiago (Chile). O feito foi alcançado nesta quarta-feira (1), na Escola de Equitação do Exército do Chile, na cidade de Quillota, por Rodrigo Pessoa, Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Stephan Barcha. O ouro ficou com os Estados Unidos e o Canadá com a prata.

“Demonstramos que estamos sempre entre os melhores e é importante sempre brigar por medalha em qualquer que seja o campeonato. Tínhamos uma margem pequena de manobra, aconteceram coisas que não estavam planejadas, o Marlon teve um problema um pouco delicado com a égua dele, eu fiz uma falta pequena na primeira passagem e na segunda não consegui corrigir. Foram erros para analisar e ver como corrigir para a próxima, e ano que vem, em Paris, obviamente, é mais importante, mas, pelo menos, não saímos daqui sem nada. Passamos de ouro para bronze”, declarou Rodrigo Pessoa.

Classificações na canoagem

Outra modalidade na qual o Brasil teve uma grande quarta-feira foi na canoagem velocidade. Nas disputadas realizadas na Gran Laguna de San Pedro de la Paz o país se classificou para as finais das três provas que disputou.

VAMOS PRA FINAL ????????????



Brasil confirma classificações para finais da Canoagem Velocidade nos Jogos Pan-Americanos 2023!



???? Ana Paula Vergutz - K1 500m

???? Roberto Maheler e do Heuer Rodrigues - K2 500m



O pique é esse! Vamos em busca de mais ????



???? William Lucas/COB pic.twitter.com/ZHL42nrFaC — Time Brasil (@timebrasil) November 1, 2023

No K1 500 metros, Ana Paula Vergutz venceu sua bateria semifinal e avançou para a disputa decisiva, que será realizada na próxima sexta-feira (3). Já no K2 500 metros Roberto Maehler e Heuer Rodrigues avançaram na eliminatória e depois terminaram a semifinal na terceira colocação. Por fim, Valdenice Conceição se garantiu na decisão do C1 200 metros.