Bragantino supera Goiás e assume a 3ª posição do Brasileiro

O Bragantino derrotou o Goiás por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (2) no estádio da Serrinha, e assumiu a 3ª posição do Campeonato Brasileiro. Com este triunfo o Massa Bruta chegou aos 55 pontos, ficando a apenas quatro pontos do líder Botafogo, que, na última quarta-feira (1), perdeu de 4 a 3 para o vice-líder Palmeiras, que tem 56 pontos.

Mesmo fora de casa o Bragantino começou melhor o confronto, com boas oportunidades de Léo Ortiz, Helinho, Mosquera e Lucas Evangelista. E, de tanto tentar, o Massa Bruta conseguiu abrir o marcador aos 44 minutos, quando Helinho tocou para Borbas, que partiu na velocidade e bateu na saída do goleiro Tadeu.

Na etapa final o Goiás até melhorou, passando a alternar com o Massa Bruta oportunidades de marcar. Porém, os visitantes eram mais eficientes e chegaram ao segundo já aos 44, quando o goleiro Cleiton lançou Luan Cândido, que avançou e cruzou para Talisson, que apenas completou.

Outros resultados:

Cuiabá 0 x 2 Vasco

São Paulo 1 x 0 Cruzeiro