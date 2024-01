Semana Rubro-Negra: Torcedores do Flamengo prometem parar a Flórida

O elenco do Flamengo fara uma pré - temporada longe do Rio de Janeiro. A equipe comandada por Tite jogará na Flórida nos dias 21 e 27 de janeiro. Para poder ver o Mais Querido, que não joga no país norte americano há 5 anos, torcedores se uniram em um projeto que promete "parar" o país.



O Flamengo disputará amistosos contra Philadephia Union e Orlando City, em 21 e 27 de janeiro, pela FC Series.



As Embaixadas e Consulados dos EUA e também do Canadá prepararam uma semana inesquecível. Tudo terá início no dia 21 de janeiro, um domingo. Neste dia o Rubro Negro jogará contra o Philadelphia Union e será o primeiro compromisso do Mais Querido no país.

A partida amistosa acontecerá no Al Lang Stadium, localizado em St. Petersburg, Flórida, às 14h no horário local e às 16h (horário de Brasília). Porém, mesmo longe do Brasil, o torcedor Rubro Negro promete comparecer em peso para o jogo. Os adeptos serão representados por Embaixadas e Consulados dos EUA e Canadá.

PROGRAMAÇÃO DA FESTA RUBRO NEGRA EM ORLANDO



O final de semana será agitado em Orlando. Isso porque, no dia 26 de janeiro, sexta - feira, um grande evento será montado na cidade. Os torcedores do Mais Querido querem transformar a capital da Flórida na casa do Flamengo. Dessa forma, a programação vai ser mais que especial.



A festa acontecerá no Legends Resto & Loung, das 18h às 00h. O cantor Arlindinho e os ídolos do Mais Querido Athirson e Raul Plassmann são algumas das atrações do evento, que terá entrada gratuita. A FlaTV também estará no local para registrar tudo. A programação ainda inclui sorteio de camisas autografadas, brindes e itens da loja oficial do Rubro Negro.



Já no dia 27, o Mais Querido entra em campo novamente em dose dupla. Isso porque o Rubro Negro fará o amistoso contra o Orlando City e o sub-20 encara a Portuguesa - RJ pelo Carioca. A torcida também definiu um local para acompanhar a 4ª rodada do estadual.

A Nação se reúne no restaurante Boi Brazil, logo após o apito final de Flamengo x Orlando City. Este será o último ato das embaixadas e consulados na semana Rubro Negra, que promete marcar a história do clube junto com a torcida nos Estados Unidos.