Minas bate Praia Clube e leva Sul-Americano de vôlei pela 5ª vez

Justificando a fama de melhores equipes do vôlei feminino brasileiro, Gerdau Minas e Dentil/Praia Clube deram um espetáculo na final do Campeonato Sul-Americano de clubes, neste domingo (18), na Arena Paulo Skaf, em Bauru. Em um duelo que foi uma montanha-russa de emoções, o Minas derrotou o Praia Clube por 3 sets a 2 depois de ser derrotado nas duas primeiras parciais. Esta foi a sexta decisão consecutiva entre as equipes na competição, com quatro títulos do Minas (2019, 2020, 2022 e agora 2024), que tem cinco conquistas no total, e dois do Praia Clube (2021 e 2023).

Na final deste domingo, o Praia Clube assumiu o controle da partida, vencendo as duas primeiras parciais por 26 a 24 e 25 a 16. No entanto, pressionado por não poder perder mais nenhum set, o Minas conseguiu equilibrar as coisas e vencer as duas parciais seguintes, por 25 a 19 e 25 a 22.

???? CAMPEÃÃÃSSS!!! ????



As Guerreiras de Aço conquistam o título do Campeonato Sul-americano de Clubes 2024, o sétimo da história do Clube!!



???????? Cadê os parabéns para as nossas atletas??? Celebre o titulo com a gente!!! ????#VaiMinas #GerdauMinas pic.twitter.com/YWkga2AhCM — Minas Tênis Clube (@MinasTenisClube) February 18, 2024

No tie-break, o Minas abriu 5 a 0 e colocou a equipe de Uberlândia contra as cordas. O Praia Clube chegou a encostar (4 a 5), mas logo o Minas voltou a abrir uma frente no placar, até fechar o set em 15 a 11 e o jogo em 3 a 2 em um ataque de Thaísa.

A levantadora norte-americana Jenna Gray, do Minas, acabou eleita a melhor jogadora da final.

Agora, as duas equipes se voltam à sequência da temporada na Superliga, onde o Praia Clube é o terceiro colocado e o Minas o quarto. Curiosamente, os dois times também concentram os títulos e decisões nos últimos anos: as últimas quatro finais foram entre eles dois, com três conquistas do Minas e uma do Praia Clube.