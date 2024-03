Vôlei de praia: Duda e Ana Patrícia garantem vaga nos Jogos de Paris

Duda e Ana Patrícia garantiram a classificação para a disputa do torneio de vôlei de praia da próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados a partir do dia 26 de julho em Paris (França). A vaga foi confirmada após a dupla, que lidera o ranking mundial da modalidade, alcançar, nesta quinta-feira (7), as quartas de final da etapa de Doha (Catar) do Circuito Mundial.

Para avançarem na competição disputada no Catar as brasileiras superaram as suíças Anouk Vergé-Depré e Joana Mäder por 2 sets a 1 (parciais de 15/21, 21/15 e 15/8).