Brasil se classifica a quatro finais no Pré-Olímpíco de Remo no RJ

O Brasil terá representantes em quatro finais do Pré-Olímpico Continental de Remo, no Rio de Janeiro, penúltima chance de o país garantir vaga para os Jogos de Paris. Lucas Verthein (Single Skiff) e a dupla Evaldo Becker e Piedro Tuchtenhagen (Double Skiff) se classificaram nesta sexta (15), segundo dia de competição. As compatriotas Beatriz Tavares e a dupla Isabelle Falck e Manu Abreu já haviam avançado na quinta (14). As finais têm início às 8h30 (horário de Brasília) deste sábado (16), com t ransmissão ao vivo online (on streaming) na conta do Time Brasil no YoutTube.