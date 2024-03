São Paulo e Ferroviária empatam pela 3ª rodada do Brasileiro Feminino

Tudo igual no clássico paulista! São Paulo e Ferroviária dividem os pontos nessa sexta-feira! pic.twitter.com/t4ULzTidHl — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) March 22, 2024

São Paulo e Ferroviária empataram em 1 a 1, nesta sexta-feira (22) no Centro de Treinamento da Cotia, na partida que abriu a 3ª rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol.

Mesmo fora de casa, a Ferroviária conseguiu abrir o placar aos 21 minutos do segundo tempo com Micaelly em cobrança de falta. Porém, Mari Santos igualou para o São Paulo aos 34 em lance de oportunismo.

Após este resultado a equipe do Morumbi chegou aos cinco pontos, mantendo a vice-liderança da classificação da competição. Já as Guerreiras Grenás alcançaram a 3ª colocação, com os mesmo cinco pontos.

A 3ª rodada da competição terá prosseguimento no próximo sábado (23) com o encontro entre Real Brasília e Avaí/Kindermann a partir das 15h (horário de Brasília). Além disso, Cruzeiro e Internacional medem forças a partir das 16h30.