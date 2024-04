Bahia e Vitória voltam a se encontrar para decidir o Campeonato Baiano

Bahia e Vitória medem forças, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (7) na Arena Fonte Nova, em Salvador, em jogo que decidirá o título do Campeonato Baiano. E o quarto Ba-Vi da temporada terá transmissão ao vivo da

.

Precisando de uma vitória para ficar com o título, após sofrer derrota de 3 a 2 para seu arquirrival no último final de semana, o Bahia contará com a vantagem de decidir a competição em casa. E o apoio da torcida foi um dos fatores que o técnico Rogério Ceni citou, na coletiva após o primeiro jogo da final, como fundamentais para acreditar no título do Tricolor.

“Precisaremos da presença do torcedor. Será um jogo tão competitivo como foram os outros três [contra o Vitória]. Dependemos deles [dos torcedores]. Será um jogo difícil, e faremos o nosso melhor […]. Acho que temos totais condições de reverter. Jogamos uma partida e vencemos na Fonte Nova. Com apoio do torcedor, temos totais chances”, declarou o comandante do Bahia.

Sem poder contar com o centroavante Everaldo, o técnico Rogério Ceni deve mandar a campo o que tem de melhor neste domingo: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Juba, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano.

Já o Vitória entrará em campo tentando se aproveitar da vantagem construída na partida de ida, como deixou claro o técnico Léo Condé: “A tendência é que seja mais um grande jogo [o de volta neste domingo]. Eles tentarão reverter a vantagem, e vamos tentar aproveitar ela”.

Após as atividades desta semana, a expectativa é que o técnico Léo Condé repita a escalação usada na primeira partida da decisão: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade e Dudu; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro.

Quarto Ba-Vi de 2024

O jogo deste domingo será o quarto clássico Ba-Vi da temporada. No primeiro embate, pela primeira fase do estadual, o Vitória levou a melhor por 3 a 2 no Barradão. Já no confronto pela Copa do Nordeste, no último dia 20, foi o Esquadrão de Aço que saiu vitorioso (por 2 a 1 na Arena Fonte Nova). Já na partida de ida da decisão do estadual, o Leão se saiu melhor.