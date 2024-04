Maria Clara Pacheco conquista vaga olímpica para o Brasil no taekwondo

MAIS UMA VAGA NO TAEKWONDO! ????????????



Maria Clara Pacheco avança para a final do Pré-Olímpico, em Santo Domingo ????????, e, com isso, garante sua vaga em Paris 2024!



É a terceira vaga de três possíveis durante a competição, agora conquistada na categoria de até 57kg do feminino!



Carimba… pic.twitter.com/clLuwPRtEg