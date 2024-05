TV Brasil transmite jogos da nona rodada do Brasileirão Feminino

transmite dois jogos válidos pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, disputa que envolve os melhores times da modalidade. A emissora pública faz um aquecimento com as principais notícias sobre as equipes 15 minutos antes de cada transmissão.

O canal exibe a partida São Paulo x Atlético neste domingo (5), ao vivo, a partir das 14h45. No dia seguinte, a

acompanha as emoções do confronto América x Flamengo. O embate vai ao ar nesta segunda (6), a partir das 20h45.

Saiba como assistir aos jogos do Brasileirão Feminino Série A1 na TV Brasil

O duelo São Paulo x Atlético é o destaque da programação deste domingo (5). O jogo começa às 15h no Estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, mas a transmissão ao vivo tem início às 14h45, com o pré-jogo. A narração é de Luciana Jogaib e os comentários são da jornalista Brenda Balbi e da ex-jogadora Natalie Wippel.

O clube paulista está em quarto lugar no Brasileirão, com 14 pontos, quatro vitórias, dois empates e uma derrota. O Atlético mineiro é o lanterna do campeonato: não conseguiu vencer nenhuma partida, empatou uma vez e foi derrotado em sete oportunidades.

O confronto entre o América mineiro e o Flamengo ganha transmissão na telinha da

nesta segunda (6), às 21h, com aquecimento, ao vivo, a partir das 20h45. A partida será no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Atração da jornada esportiva do canal, o jogo narrado por Luciana Zogaib terá comentários de Brenda Balbi e da jornalista convidada Fernanda Pizzotti.

A equipe mandante está na quinta colocação da tabela do Brasileirão: fez 14 pontos até agora, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Já as meninas do rubro-negro carioca estão em nono lugar com 11 pontos. O time da Gávea ganhou três partidas, empatou duas e perdeu três.

Sobre a competição

Com 16 clubes, a edição de 2024 da Série A 1 reúne a elite do futebol feminino brasileiro e terá seis meses de disputa. A final está programada para o dia 22 de setembro.

Os times que participam são América, Cruzeiro e Atlético, de Minas Gerais; Avaí-Kindermann, de Santa Catarina; Botafogo, Flamengo e Fluminense, do Rio de Janeiro; Corinthians, Ferroviária, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Palmeiras, de São Paulo; Grêmio e Internacional, do Rio Grande do Sul; e Real Brasília, do Distrito Federal.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da

pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no

, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O App pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.