Thiago Monteiro bate francês Monfils na estreia do Masters Mil de Roma

“Essa vitória significa muito pra mim, ainda mais jogando numa quadra tão especial como a Pietrangeli que, pra mim, é a mais bonita de todo o circuito. Foi minha primeira vez jogando nela e me senti muito bem. Feliz pelo jogo, pela consistência apresentada, por ter jogado bem nos momentos importantes e ter aproveitado as chances que criei", comemorou Monteiro.

Primeiro brasileiro a estrear na chave principal do Masters 1000 de Roma, Thiago Monteiro despachou nesta quarta-feira (8) o francês Gael Monfils, ex-número seis do mundo e atual 38º, garantindo presença na segunda rodada do torneio. O cearense de 39 anos, em 106º lugar no ranking, se credenciou à estreia após duas vitórias consecutivas na fase qualificatória, a última delas contra o francês Corentin Moutet (83º). Monteiro volta à quadra na sexta (10) contra o britânico Jordan Thompson (35º), em horário ainda a ser definido pelos organizadores.

Com o triunfo hoje em Roma, o brasileiro deve ascender ao top 100 na próxima atualização do ranking mundial da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). Na temporada, Monteiro já havia eliminado o grego Stefanos Tsisipas, número sete do mundo, na segunda rodada do Masters 1000 de Madri.