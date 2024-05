Ferroviária vence para assumir vice-liderança do Brasileiro Feminino

Em partida que contou com a transmissão da

, a Ferroviária derrotou o América-MG por 2 a 0, na noite deste domingo (19) na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, para assumir a vice-liderança da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Elas vencem y vencem! Três pontos pra continuar invictas e assumir o segundo lugar! ???? pic.twitter.com/Lpy12jww0i — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 19, 2024

Com o triunfo em casa as Guerreiras Grenás chegaram aos 24 pontos, sete a menos que o líder Corinthians, que bateu o Real Brasília por 1 a 0 no último sábado (18). Já a equipe mineira fica na 8ª posição com 14 pontos após o revés.

A Ferroviária começou a construir sua vitória aos 37 minutos do primeiro tempo, quando a zagueira Luana Sartório aproveitou bola que sobrou após cobrança de escanteio para acertar de primeira, rasteiro, para superar a goleira Tainá. O segundo das Guerreiras Grenás também nasceu de uma cobrança de escanteio, mas aos 8 minutos do segundo tempo, que terminou com um gol de cabeça da meio-campista Duda Santos.