Fluminense vence Palmeiras e se aproxima da classificação para quartas

A terceira vitória em quatro jogos! O @FluminenseFCFem vence mais uma e está de olho no G8! ???? pic.twitter.com/b0NE0WBEK9 — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 20, 2024

O Fluminense derrotou o Palmeiras por 2 a 0, nesta segunda-feira (20) no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, para se aproximar da zona de classificação para as quartas de final da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Com o triunfo alcançado na partida válida pela 11ª rodada da 1ª fase da competição nacional, as Guerreiras do Fluzão alcançaram a 9ª posição, com os mesmos 14 pontos do América-MG, primeira equipe dentro da zona de classificação para a próxima etapa do Brasileiro Feminino. Já as Palestrinas aparecem na 3ª posição da classificação com 22 pontos após o revés.

O Fluminense começou a construir a vitória aos 37 minutos do primeiro tempo, quando a lateral Débora Sorriso cobrou falta da entrada da área, com muita categoria, para superar a goleira Natascha. O segundo da equipe das Laranjeiras saiu logo no primeiro minuto da etapa final, quando Lurdinha não perdoou após bate e rebate dentro da área.

Vitória do São Paulo

Outro tricolor a triunfar na rodada foi o São Paulo, que no Centro de Treinamento da Cotia bateu o Flamengo por 2 a 1. A equipe da Gávea chegou a abrir o marcador aos 12 minutos do primeiro tempo com a atacante Gláucia. Porém, a equipe da casa reverteu o marcador com dois gols na equipe final, que saíram dos pés de Camilinha, aos 10 minutos, e de Ariel, aos 33.

Uma virada que vale muito pro @SaoPauloFC_Fem! O Tricolor soma três pontos e continua no G4! pic.twitter.com/jcxdjoYGO2 — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) May 21, 2024

O resultado deixou o São Paulo na 4ª posição com 20 pontos, enquanto o Flamengo ocupa a 6ª colocação com 17 pontos.