Flu e Atlético-GO jogam para se afastar da zona do rebaixamento

Fluminense e Atlético-GO entram no Maracanã, a partir das 21h (horário de Brasília) deste sábado (15), em busca de um resultado que lhes permita ficar distante da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A

transmite o confronto válido pela 9ª rodada da competição.

O Tricolor das Laranjeiras, que ocupa a 16ª posição da classificação com seis pontos, vem de uma derrota de 1 a 0 para o Botafogo. O placar não retratou o fraco desempenho da equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz diante do Alvinegro de General Severiano, mais um diante de outras apresentações abaixo da média do Fluminense.

Preparação para o próximo desafio. Sábado tem @Brasileirao!



????: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/AU597tGm2X — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 13, 2024

“Obviamente os outros times nos estudam, mas o que mais me preocupa hoje é a falta de condição que estamos demonstrando em fazer o melhor que podemos”, declarou o comandante do Tricolor em entrevista coletiva após a derrota no Nilton Santos.

Suspenso por acúmulo de cartões, o polivalente volante Martinelli não vai a campo, dando lugar a Alexsander. Já a defesa do Fluminense, uma das piores do Brasileirão com 14 gols sofridos em 8 jogos, terá o retornou do experiente Felipe Melo. O ataque também deve ter a volta de outro jogador veterano, o atacante Keno, que foi poupado no último jogo. Assim, o Tricolor deve entrar em campo com: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; Lima, Alexsander e Ganso; Keno, Marquinhos e Cano.

Já o Atlético-GO, que ocupa a 18ª colocação com cinco pontos, vem de um empate de 2 a 2 com o Corinthians, que garantiu mesmo após estar perdendo por dois gols no estádio Antônio Accioly. Na opinião do técnico Jair Ventura, o resultado, nas circunstâncias em que foi alcançado, sinaliza um crescimento do Dragão: “Quando tivermos mais tranquilidade, mais frieza no terço final, melhores resultados vão acontecer. Como comissão técnica, vemos que estamos no caminho certo, pois o time cria, tem oportunidade”.

Por questões contratuais, o atacante colombiano Yony González e o meio-campista Daniel, que pertencem ao Fluminense, não poderão jogar. Quem também está fora da partida é o lateral-esquerdo Guilherme Romão. O atacante Alejo Cruz deve jogar improvisado na posição. Assim, a provável escalação do Dragão é: Ronaldo Strada; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinicius e Alejo Cruz; Lucas Kal, Max, Baralhas e Rhaldney; Shaylon, Rodallega e Vagner Love.

Transmissão da Rádio Nacional:

As emoções de Fluminense e Atlético-GO serão narradas na

por André Marques. Os comentários serão de Waldir Luiz, a reportagem de Brenda Balbi e o plantão de notícias esportivas de Carlos Molinari. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: