Palmeiras goleia São Paulo por 5 a 1 no Brasileiro Feminino

Três pontos no clássico com muito estilo! Que vitória, @Palmeiras_FEM! ???? pic.twitter.com/OrXmrnDhtI — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) June 17, 2024

A goleada de 5 a 1 do Palmeias sobre o São Paulo foi o destaque desta segunda-feira (17) na Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Com o resultado, em partida válida pela 13ª rodada da competição disputada no CT da Cotia, as Palestrinas chegaram aos 25 pontos, assumindo a 3ª posição da classificação. Já o time do Morumbi caiu para a 4ª colocação, com 23 pontos.

Apesar de alcançar a vitória no final, o Palmeiras saiu em desvantagem no confronto, após Aline Milene marcar com apenas 23 segundos de bola rolando. Porém, logo aos 19 minutos do primeiro tempo as Palestrinas igualaram o marcador com Diany, após bela trama com Lais Estevam. Oito minutos depois Amanda Gutierres recebeu na entrada da área e colocou o Verdão em vantagem.

Após o intervalo o domínio do Palmeiras foi total, que ampliou sua vantagem com dois gols de Taina Maranhão, aos quatro e aos seis minutos, e um de Juliete, aos 16.

Corinthians líder

Quem lidera a competição é o Corinthians, que bateu o Bragantino por 4 a 2 no Parque São Jorge para alcançar os 37 pontos. A primeira etapa da partida teve um destaque, a atacante Victória Albuquerque, que marcou duas vezes, aos 26 minutos com um chute de fora da área e aos 37 de cabeça.

Deu @SCCPFutFeminino no último jogo da rodada! O Timão vence mais uma e garante a primeira posição na fase de pontos! pic.twitter.com/E3y4FMpE9q — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) June 17, 2024

Logo aos 9 nove minutos da etapa final as Brabas do Timão ampliaram com Eudimilla em cobrança de pênalti. As Bragantinas chegaram a descontar com Pires, mas o Corinthians confirmou sua vitória com Yaya. Nos minutos finais da partida Paulina marcou o segundo do Massa Bruta, que agora ocupa a 6ª posição com 19 pontos.

Outros resultados 13ª rodada:

Ferroviária 2 x 0 Santos

Real Brasília 1 x 0 Flamengo

Grêmio 1 x 0 Cruzeiro

Atlético-MG 1 x 2 Avaí

Fluminense 1 x 0 América-MG

Botafogo 0 x 3 Internacional