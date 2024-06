Série B: Novorizontino arranca empate com Amazonas

O Novorizontino arrancou um empate de 1 a 1 com o Amazonas, na noite desta terça-feira (18) no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo, em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A

Com o resultado, a equipe da casa chegou aos 15 pontos, passando a ocupar a 10ª posição da classificação. Já os visitantes estão na 14ª colocação com 12 pontos.

A partida começou em ritmo lento, com as equipes criando muito pouco de lado a lado. Neste panorama o Amazonas foi mais eficiente, abrindo o marcador aos 34 minutos, quando, em rápida jogada de contra-ataque, o experiente centroavante Jô deixou Ênio com toda a liberdade para superar o goleiro Jordi.

Com o Novorizontino em desvantagem no marcador, o técnico Eduardo Baptista lançou sua equipe ao ataque após o intervalo, com a entrada de nomes como os dos atacantes Rodolfo e Lucca. E foi justamente o segundo que garantiu o empate do Tigre, de cabeça após cobrança de escanteio, já aos 51 minutos.