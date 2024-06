Brasileiro: Vasco e São Paulo medem forças em São Januário

O Vasco da Gama recebe o São Paulo, a partir das 21h30 (horário de Brasília) deste sábado (21) no estádio de São Januário, com a intenção de interromper uma sequência de quatro partidas sem vitórias (três derrotas e um empate). A

transmite a partida ao vivo.

Ocupando a 17ª posição com apenas sete pontos, o Cruzmaltino quer a vitória dentro de casa para amenizar um pouco a pressão da sua torcida, que chegou a protestar em frente ao hotel no qual a equipe está concentrada.

Preparação para o jogo contra o São Paulo finalizada ?????#VascoDaGama pic.twitter.com/vDHcO8Shn2 — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 21, 2024

Comandado pelo interino Rafael Paiva, que substitui o técnico português Álvaro Pacheco (demitido após o revés de 2 a 0 para o Juventude na última quarta-feira), o Vasco conta com um importante retorno, o do atacante argentino Pablo Vegetti, que cumpriu suspensão. Mas o Cruzmaltino ainda tem o desfalque do meio-campista francês Dimitri Payet, que está em processo final de recuperação de uma lesão na coxa direita.

Desta forma, a equipe de São Januário deve iniciar a partida com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza e João Pedro; Adson, David e Vegetti.

O São Paulo também chega à partida em momento de baixa na temporada. Apesar de ocupar a 7ª posição da classificação com 15 pontos, o Tricolor vem de três jogos sem vitórias (dois empates e um revés, de 1 a 0 para o Cuiabá na última quarta-feira em pleno Morumbi).

Último treino antes do embarque para o Rio de Janeiro!



O Tricolor enfrentará o Vasco da Gama neste sábado (22), às 21h30, em São Januário, pelo @Brasileirao. #VamosSãoPaulo ????????



???? Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/gSybxQY7sE — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 21, 2024

Uma boa notícia para o técnico argentino Luis Zubeldía é o retorno do zagueiro Alan Franco, que se recuperou de dores musculares. Além disso, o treinador deve optar pela entrada de Luiz Gustavo, Lucas e Rodrigo Nestor na equipe titular. Com isso, o São Paulo deve iniciar a partida com: Jandrei; Igor Vinícius, Alan Franco (Diego Costa), Arboleda e Welington; Luiz Gustavo, Galoppo, Lucas Moura, Luciano e Rodrigo Nestor; Calleri.

Transmissão da Rádio Nacional

A

transmite Vasco e São Paulo com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: