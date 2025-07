Jogos Mundiais Universitários têm ampla cobertura de veículos da EBC

A competição vai até o dia 27 deste mês e tem espaço na programação da

e da

além de conteúdos especiais na

.

O apresentador do programa Stadium 1º Tempo, Maurício Costa, é o correspondente na região alemã de Rhine-Ruhr que recebe a 32ª edição dos Jogos de Verão e reúne mais de 8.500 atletas-estudantes de 150 países em 18 modalidades esportivas. Diariamente, Costa distribui conteúdo inédito multiplataforma sobre as provas, o desempenho dos brasileiros, a disputa por medalhas e os bastidores da delegação nacional na competição, além de reportagens sobre a cultura local e o cotidiano nas cidades do evento.

O material produzido pelo jornalista será exibido nos telejornais Repórter Brasil Tarde, às 12h45, e Repórter Brasil, às 19h; e nos programas esportivos Stadium 1º Tempo, às 12h30, e Stadium, às 18h30. As novidades também ganham a telinha do programa No Mundo da Bola, aos domingos, às 20h30.

A

também leva ao ar as informações sobre os Jogos Mundiais Universitários em boletins durante a programação. Para a

Maurício Costa publica um diário de bordo no qual o público pode acompanhar a cobertura dos esportes no principal evento do gênero.



Siga o canal da

no WhatsApp

Modalidades

Os Jogos de Verão incluem disputas em 15 esportes obrigatórios e em até três modalidades opcionais, sugeridas por cada país-sede do evento.

As principais disputas dos Jogos Mundiais Universitários estão organizadas em cinco cidades da região metropolitana do Rhine-Ruhr: Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen e Mülheim an der Ruhr. Já as provas de natação, saltos ornamentais e vôlei ocorrem em Berlim, capital do país.

Delegação brasileira

O Time UBrasil reúne cerca de 200 representantes, entre atletas de alto rendimento e profissionais técnicos, no maior evento universitário esportivo do planeta, realizado a cada dois anos. Além de buscar medalhas, a delegação brasileira visa fortalecer o papel do país como protagonista no cenário esportivo internacional universitário.

Segundo a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), o Brasil compete em 13 modalidades na Alemanha: atletismo, badminton, basquete, ginástica artística, judô, natação, basquete 3x3 em cadeira de rodas, saltos ornamentais, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei e vôlei de praia.

Curiosidades

A primeira Universíade nome usado até 2020 foi realizada em 1959, na cidade italiana de Turim, inspirada nos Jogos Olímpicos. Assim como o evento olímpico, a Universíade incluía os Jogos de Verão e os de Inverno, com intervalo de dois anos. Em 2020, o evento ganhou o novo título oficial de Jogos Mundiais Universitários, com a proposta de incentivar a participação da comunidade universitária internacional em atividades esportivas, culturais e acadêmicas.

A mascote da competição de 2025 na região de Reno-Ruhr é Wanda, que representa um falcão peregrino. A escolha da ave se deve a duas motivações: é o animal mais rápido do planeta e pode ser encontrado em todos os lugares do globo, exceto na Antártida.

Expectativa

Maurício Costa disse que pretende mostrar a origem dos competidores.

"A gente vai contar histórias. Você tem muitos atletas de todo o Brasil. São estudantes de todas as classes sociais, que surgiram para o esporte das mais diferentes formas.A luta diária para conciliar treinamento e estudos. É um desafio e tanto. Estou muito empolgado", afirmou o jornalista.

Em 2023, Costa esteve na cidade de Chengdu, na China, para apresentar a última edição dos Jogos Mundiais Universitários nos veículos da

lembrou o choque cultural e classificou de marcante a experiência.

De acordo com o jornalista, O Brasil tem chances de medalha e de boas performances na competição com algumas promessas do esporte brasileiro, como as jovens Sabrina Miyabara, campeã mundial sub-17 no tênis de mesa, e Ana Júlia Ywata, bicampeã sul-americana de badminton.

"Esses atletas representam grande parte da elite do esporte brasileiro hoje. E, além de tudo, estudam e tem potência para entrar nas equipes principais das modalidades. Vão se tornar líderes e podem disputar Mundiais e Jogos Olímpicos. Temos vários exemplos de jovens que começaram no esporte universitário", afirmou.

Maurício Costa destacou a importância da cobertura dos programas esportivos da

nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) desde 2023.

O jornalista enfatizou também a importância da prática esportiva para a população na sociedade brasileira.