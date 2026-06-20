LBF: TV Brasil transmite Sodiê Mesquita x Unimed Campinas no domingo

.Neste domingo (21), às 10h45, o Sodiê Mesquita e Unimed Campinas entram em quadra pelo jogo 1 das quartas de final com transmissão ao vivo da emissora publica da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A partida do playoff será disputada na Arena Sodiê, em Mesquita (RJ).
O Unimed Campinas chega para o confronto com a vantagem de ter feito uma campanha superior na fase de classificação. Por conta disso, a equipe paulista garantiu o direito de decidir a vaga em casa e mandar o terceiro jogo em seus domínios, caso uma partida de desempate seja necessária.
Entenda os playoffs da LBFA fase reúne as oito melhores equipes da temporada regular, que avançaram para as quartas de final.
O caminho até a taça funciona da seguinte forma:
- Quartas de final: disputadas em séries de melhor de três jogos;
- Semifinais: seguem a mesma estrutura de melhor de três;
- Fase final: a temporada é decidida em melhor de cinco partidas.
A tela do esporte femininoAs transmissões da LBF integram a estratégia da EBC, gestora da TV Brasil, de valorizar o esporte feminino no país, ampliar o acesso das pessoas às competições e promover a aproximação entre o público do canal e a modalidade.
Além dos duelos da LBF, a emissora também já está exibindo as partidas do Brasileirão Feminino de Futebol da Série A1. Durante o ano, além da elite da modalidade, aTV Brasil
mostra as fases decisivas das Séries A2 e A3, a partir das semifinais, e traz para a tela as emoções dos confrontos finais das categorias de base com a disputa pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.
As competições ganham visibilidade ainda maior por meio da parceria com os canais que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e retransmitem a programação daTV Brasil
em seus estados. Em 2025, a emissora também compartilhou com o público as emoções da Conmebol Copa América de Futebol Feminino.
Ao vivo e on demand
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Liga de Basquete Feminino (LBF) Sodiê Mesquita x Unimed Campinas Domingo (21), a partir das 10h45, naTV Brasil.
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