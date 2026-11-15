Ferroviária bate Corinthians e é campeã do Paulista F Sub-20 Petrobras

Em partida que teve transmissão ao vivo da

neste domingo (15), a Ferroviária derrotou o Corinthians por 2 a 0, na final do Campeonato Paulista F Sub-20 Petrobras, e conquistou seu terceiro título da competição.

A equipe que perdeu as duas últimas decisões do torneio para o São Paulo foi campeã de forma invicta, com 15 vitórias e apenas um empate em 16 partidas, tendo eliminado o algoz na fase semifinal. Os outros troféus foram conquistados em 2022 e 2023.

Primeiro tempo

A final foi realizada na casa da Ferroviária, porque a equipe fez a melhor campanha ao longo da competição. O jogo na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, acabou sendo decidido no primeiro tempo.

Logo aos seis minutos, Gabi Pusch recebeu passe perfeito de Diana, dentro da área, e chutou no canto esquerdo da goleira Morganti para abrir o placar.

Aos 35, Pusch atacou novamente. Após contra-ataque rápido, ela recebeu passe longo e chutou cruzado para marcar.

Nos acréscimos da primeira etapa, as coisas ficaram ainda mais complicadas para as Brabinhas, quando Débora foi expulsa por receber o segundo cartão amarelo após falta na entrada da área.

Segundo tempo

No segundo tempo, com o resultado favorável debaixo do braço, a Ferroviária administrou e teve chances de ampliar.

A nota triste foi a expulsão da atacante Miga, que havia entrado na segunda etapa e se envolveu em uma confusão agredindo diversas adversárias.

A técnica do Corinthians, Júlia Passero, também foi expulsa.

Logo depois, o triunfo foi confirmado e começou a festa das Guerreirinhas Grenás em Araraquara.