Indiana registra primeira morte pediátrica por gripe

O Departamento de Saúde de Indiana disse que na semana encerrada em 3 de dezembro, Indiana registrou 24 mortes por influenza na temporada. Quando o estado divulgar seu próximo relatório, o departamento disse que o estado relatará sua primeira morte por gripe pediátrica.



Nesta segunda-feira, 12, o departamento fez um apelo para que as pessoas fossem vacinadas o mais rápido possível. O alerta ocorre quando Indiana vê altos níveis de transmissão de gripe que estão impactando significativamente os hospitais em todo o estado.



Em todo o país, o CDC diz que a taxa de hospitalização é maior do que a taxa observada ao mesmo tempo durante todas as temporadas de gripe anteriores desde 2010-2011. Em Indiana, o presidente da Associação Hospitalar de Indiana, Brian Tabor, diz que, se os casos continuarem nesse ritmo, o estado poderá atingir ou exceder os níveis recordes de capacidade de internação durante o pico de COVID-19.



Os líderes de saúde também estão pedindo às pessoas que procurem testes de rotina para doenças respiratórias ou atendimento para sintomas leves em centros de atendimento de urgência ou consultório médico de família, em vez de em um departamento de emergência sempre que possível.



“Nossos hospitais estão lidando com o triplo impacto da gripe, RSV e COVID-19 no momento, junto com emergências e doenças normais, e queremos manter as salas de emergência livres para Hoosiers que precisam delas com urgência”, disse o comissário estadual de saúde Kris Box.



O CDC também está pedindo às pessoas que usem máscaras em ambientes fechados novamente. À medida que se aproximam os feriados de Natal e Ano Novo, quando se espera que as famílias se reúnam em todo o país, as autoridades de saúde temem que isso possa sobrecarregar significativamente nosso sistema de saúde se as pessoas não tomarem as devidas precauções.



“Nosso sistema imunológico não foi acelerado. As taxas de vacinação são mais baixas. Somos um alvo privilegiado para outras doenças respiratórias, pois baixamos a guarda e começamos a ter contato com outras pessoas ”, disse o Dr. Bruce Hirsch, médico assistente de doenças infecciosas da Northwell Health.

O departamento diz que, embora qualquer pessoa possa contrair a gripe, algumas pessoas correm maior risco de complicações relacionadas à gripe, como pneumonia, hospitalização e morte. Isso inclui mulheres grávidas, crianças pequenas, pessoas com doenças crônicas, pessoas imunocomprometidas e idosos.

Sinais e sintomas comuns da gripe incluem:

febre de 100 ° Fahrenheit ou superior

dor de cabeça

fadiga

tosse

dores musculares

dor de garganta

nariz escorrendo ou entupido.



Prevenir a propagação da gripe



As pessoas podem ajudar a prevenir a propagação da gripe lavando as mãos com frequência e cuidado, evitando tocar os olhos, nariz e boca com as mãos e ficando em casa quando estão doentes.



Para ajudar a prevenir a propagação da gripe e outras doenças infecciosas, é recomendado:



Lave bem as mãos frequentemente com água morna e sabão.

Cubra sua tosse e espirre com o braço ou um lenço descartável.

Fique em casa e não vá à escola ou ao trabalho quando estiver doente para evitar que os germes se espalhem.



Canal Fox59.