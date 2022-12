Motorista de Uber é morta a facadas por passageiro em New Orleans

Uma mulher de 54 anos, ex-funcionária do Departamento de Polícia de New Orleans e que estava trabalhando como motorista de Uber, foi esfaqueada até à morte por um passageiro, na última quinta-feira, 8.



Yolanda Dillion foi esfaqueada ao chegar no estacionamento do hotel Jefferson Parish Travelodge, onde o assassino estava hospedado. Ela foi encontrada horas depois e levada ao hospital, mas não resistiu, disse o chefe de polícia de New Orleans, Shaun Ferguson.



De acordo com o New York Post, que cita as autoridades locais, o suspeito, identificado como Brandon Jacobs, de 29 anos, confessou o crime, afirmando que tinha acordado querendo "matar alguém" aquele dia.



Ele a esfaqueou por trás e então “casualmente” caminhou para seu quarto, disse a polícia.



O suspeito confessou o crime. Segundo os detetives, Jacobs contou que estava sentado no banco de trás do carro, quando esfaqueou as costas da mulher. Ao ser questionado pelas autoridades sobre o que o motivou a cometer o crime, ele respondeu que “acordou com vontade de matar alguém”.



“Perguntamos a ele especificamente: ‘como você a escolheu?’”, falou o xerife Joseph Lopinto, do Jefferson Parish Police Department, em coletiva de imprensa. “A resposta dele foi ‘eu não a escolhi, o Uber a escolheu'”, completou o xerife.



O criminoso transmitiu o assassinato ao vivo através de uma live no Facebook. O vídeo, entretanto, foi removido minutos depois, mas ajudou a polícia a chegar até o local. “Após ferir brutalmente a motorista, ele saiu calmamento do carro e caminhou de volta para o quarto do hotel onde estava hospedado”, declarou Lopinto.



Antes do crime, Jacobs havia solicitado uma outra corrida de Uber, planejando matar o motorista, mas acabou poupando a vida dessa pessoa porque percebeu que precisaria voltar ao hotel, disse a polícia.



Dillion era filha única de sua mãe idosa, Edna Dillion, que atualmente luta contra o câncer. Ela também era uma sobrevivente do câncer de mama, era cuidadora da mãe e o ganha-pão da família.

Jacobs está detido sem fiança sob a acusação de assassinato em segundo grau.