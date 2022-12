10 principais cidades dos EUA com melhor retorno na compra de imóveis

O alto preço das residências nas áreas metropolitanas do país está forçando os compradores a procurar opções mais baratas em outros lugares - especialmente em cidades de médio porte no sul e no centro-oeste.



De acordo com o relatório dos 10 principais mercados de 2023 do Realtor.com, as pessoas que atualmente procuram comprar uma casa estão se mudando para cidades de médio porte no sul e no centro-oeste do país.

Em meio ao aumento dos custos em 2023, os mercados imobiliários em centros industriais de médio porte a preços acessíveis continuarão tendo um influxo de compradores de imóveis.

A metodologia do Realtor.com para o relatório incluiu o uso de dados sobre o mercado imobiliário e a economia geral para estimar os valores de 2023 para as 100 maiores áreas estatísticas metropolitanas dos EUA por tamanho da população.



As cidades foram então classificadas por preços combinados de residências e crescimento de vendas.



Os 10 principais mercados imobiliários de 2023 são:



Hartford-West Hartford, CT

El Paso, Texas

Louisville, KY

Worcester, MA

Buffalo-Cheektowaga, NY

Condado de Augusta-Richmond, GA, SC

Grand Rapids-Wyoming, MI

Colômbia, SC

Chattanooga, TN, GA

Toledo, Ohio

No topo da lista, com um percentual de crescimento esperado em 2023 de 8,5% e o preço médio da casa: $ 372.000, Hartford-West Hartford — também conhecida como a capital mundial dos seguros — abriga a sede de mais de 100 seguradoras.

Como resultado, Connecticut tem o maior número de profissionais de seguros per capita nos EUA, de acordo com o Departamento de Seguros de Connecticut.

Quando se trata do mercado imobiliário, Hartford, CT, é um tanto competitivo, de acordo com Redfin.com. O preço médio de venda de uma casa subiu 2% em relação ao ano passado.

A segunda cidade da lista é El Paso, no Texas. De acordo com o Realtor.com, o crescimento do preço de 2023 ano a ano é de 5,4% e o preço médio da casa é de $ 291.000. Está abaixo da média dos EUA, que é de US$ 397.408, segundo a Redfin.

O relatório também afirma que 53,9% das visualizações e pesquisas on-line do Realtor.com em El Paso vieram de fora do Texas e quase 10% de outras partes do estado.

O mesmo pode ser dito da terceira cidade da lista, Louisville, Kentucky. Tem um preço médio de US $ 300.000 e um crescimento de preço de 8,4% em 2023 ano a ano.

O Realtor.com também espera que as taxas de hipoteca subam ainda mais no início do próximo ano, já que o Federal Reserve continua a aumentar sua taxa de juros de referência. As taxas de hipoteca podem chegar a 7,4% no primeiro semestre de 2023, antes de se estabelecerem em torno de 7,1% no segundo semestre do ano, disse a empresa.

Veja o ranking completo aqui.

Fonte: CNBC.