113 milhões de pessoas devem viajar neste fim de ano nos EUA

A temporada de fim de ano está chegando e com isso as viagens de férias, Natal e Ano Novo. A previsão é de que 113 milhões de pessoas viajarão mais de 50 milhas para se reunir com amigos e familiares neste período.



Não apenas veremos um aumento no número de pessoas que estão dirigindo e voando este ano, mas o FOX Forecast Center está de olho na probabilidade de uma tempestade de inverno significativa na semana do Natal que pode afetar milhões de viajantes.



A Associação Automobilística Americana (AAA) espera um aumento de cerca de 3,6 milhões de pessoas viajando este ano em relação a 2021, e esse número está se aproximando dos níveis pré-pandêmicos.



Na verdade, espera-se que 2022 seja o terceiro ano mais movimentado para viagens de férias desde que a AAA começou a acompanhar em 2000.



Apesar dos preços de 'montanha-russa' da gasolina que vimos em 2022, espera-se que o número de pessoas que irão dirigir para seus destinos de férias aumente cerca de 2 milhões em relação aos níveis de 2021, de acordo com a AAA.

"Cerca de 2% (mais) em relação ao ano passado", disse o porta-voz da AAA, Robert Sinclair. "Ainda não voltamos ao número total de viajantes que registrava antes da pandemia em 2019, quando 119 milhões viajaram. Mas estamos voltando lá."



Viajar de carro está no mesmo nível de 2018, mas abaixo de 2019, quando 108 milhões de americanos dirigiram para fora da cidade durante as férias.



Mas existem alguns meios de transporte interessantes que terão um salto significativo em relação ao ano passado.

"O que é mais impressionante é o número na outra categoria que viaja de trem, ônibus e cruzeiro", disse Sinclair. "Isso representa um aumento de 23% em relação ao ano passado, com a maior parte desse aumento ocorrendo nos cruzeiros. Os cruzeiros voltaram em grande estilo. As pessoas gostam do aspecto de preço único. Você paga antecipadamente para incluir suas bebidas e refeições. Você saiba exatamente o que vai pagar."



A AAA diz que as viagens aéreas devem ter um aumento de cerca de 14% em relação a 2021, com quase 7,2 milhões de americanos esperando um voo para fora da cidade durante as férias.

Fonte: Fox26Houston.