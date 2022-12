Tempestade de inverno afetará milhões de pessoas na semana de Natal

Uma enorme tempestade de inverno está se formando em todo o Centro-Oeste, Grandes Lagos e Nordeste dos Estados Unidos, provocando ameaças perigosas de neve pesada, chuva, ventos fortes e temperaturas em queda que podem atrapalhar as viagens no auge da movimentada temporada de férias de fim de ano.



O sistema de tempestade afetará milhões de pessoas a partir de quarta-feira, 21, com picos de impacto esperados de quinta-feira até o início de sábado (véspera de Natal).



“Serão principalmente no Upper Midwest”, disse o meteorologista da FOX Weather, Jason Frazer. "Estamos falando de lugares como Milwaukee e Green Bay (Wisconsin) que têm uma boa chance de ver neve significativa."



Na verdade, condições de nevasca são esperadas em partes do Centro-Oeste e dos Grandes Lagos na quinta e na sexta-feira, o que levará a impactos devastadores nas viagens de férias, incluindo o potencial de atrasos prolongados de voos ou vários cancelamentos no Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago.



E esta tempestade de inverno provavelmente terá um efeito significativo nas viagens, disse o porta-voz da AAA, Robert Sinclair.



Cerca de metade de todos os acidentes relacionados ao mau tempo ocorrem durante uma estação – o inverno. E são mais de 2.000 mortes e mais de 500.000 feridos por causa da neve e do gelo, segundo o porta-voz.



Previsão



A neve leve a moderada se desenvolverá pela primeira vez na quarta-feira nas Montanhas Rochosas do norte, ao longo e à frente da frente fria ártica que avança para o sul do Canadá. A neve se espalhará para as planícies do norte na tarde de quarta-feira, segundo a previsão da FOX Forecast Center.



Na noite de quarta-feira, a neve continuará a se espalhar para o sul e para o leste antes da frente fria, podendo chegar ao sul de Oklahoma e ao leste de Michigan no início da quinta-feira.

A queda de neve será acompanhada por rajadas de vento entre 30 e 55 mph, o que pode tornar perigosa a viagem de Kansas a Wisconsin.



A partir daí, o FOX Forecast Center prevê que uma área de baixa pressão se desenvolverá no meio-oeste e se fortalecerá rapidamente em um poderoso sistema de baixa pressão sobre os Grandes Lagos.

A frigid Arctic airmass will plunge southward throughout this week, bringing dangerously cold temps & wind chills across the Central & Eastern U.S. As you finish your holiday shopping, take action to protect yourself from the cold. Cold weather safety: https://t.co/cDajZfk6D6 pic.twitter.com/xl8daxPH16