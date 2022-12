Comitê que investiga invasão ao Capitólio pede abertura de processo contra Trump

Um comitê do Congresso dos Estados Unidos recomendou aos promotores federais que acusem o ex-presidente Donald Trump de obstrução da Justiça e insurreição por seu papel no início do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao prédio do Capitólio.

O comitê votou por fazer encaminhamentos criminais ao Departamento de Justiça para Trump, o advogado John Eastman e "outros" não especificados. O trabalho do comitê faz parte de uma série de investigações sobre o motim.

Segundo o Comitê, Trump deve ser investigado sob quatro estatutos criminais: obstruir um processo oficial, fazer declarações falsas, fraudar os EUA e incitar uma insurreição.



O painel também encaminhou quatro membros republicanos do Congresso ao Comitê de Ética da Câmara por ignorar suas intimações.



O comitê divulgou um resumo de 154 páginas de suas conclusões nesta segunda-feira, 19. O relatório final completo deve ser divulgado ainda esta semana.



Formado em julho de 2021, o Comitê passou os últimos 17 meses investigando o ataque ao Capitólio, que impediu temporariamente o Congresso de certificar os resultados das eleições presidenciais de 2020 e os eventos que os cercam.

Dessa forma, o Departamento de Justiça não é obrigado a abrir esses processos, mas pode aumentar a pressão sobre os promotores, que investigam Trump por diversas suspeitas. A reunião desta segunda-feira foi provavelmente a última reunião pública final do comitê.

No dia 6 de janeiro de 2021, milhares de apoiadores de Trump tentaram impedir a transferência pacífica de poder para Joe Biden, que havia vencido as eleições de 2020. Os apoiadores de Trump repetiram as mentiras que o próprio Trump havia dito: que sua derrota nas eleições para Biden foi o resultado de fraude generalizada.

Cinco pessoas, incluindo um policial, morreram durante ou logo após o incidente e mais de 140 policiais ficaram feridos. O Capitol sofreu milhões de dólares em danos.

O deputado Bennie Thompson, presidente do comitê, disse no início da reunião que se os EUA quiserem sobreviver como uma nação de leis e democracia, isso nunca mais acontecerá.

Thompson também criticou o ex-presidente por minar a fé no sistema democrático. "Se a fé for quebrada, nossa democracia também será. Donald Trump quebrou essa fé", disse ele.

"Entre as descobertas mais vergonhosas deste comitê, estava o presidente Trump sentado na sala de jantar do Salão Oval, assistindo ao violento tumulto no Capitólio pela televisão", disse a deputada Liz Cheney, uma das duas republicanas do comitê.

Trump afirmou que as investigações que enfrenta têm motivação política. Ele alega que o comitê de 6 de janeiro, dominado pelos democratas, é tendencioso.

“O altamente partidário comitê está vazando ilegalmente informações confidenciais para qualquer um que queira ouvir”, escreveu o ex-presidente em sua plataforma Truth Social, antes da reunião desta segunda-feira.

Um júri já considerou membros da milícia de direita Oath Keepers culpados de sedição por seu papel no ataque e um advogado especial, Jack Smith, está conduzindo investigações sobre os esforços de Trump para anular sua perda e sua remoção de documentos classificados do White Casa.

Trump enfrentou uma série de problemas legais desde que deixou o cargo. Sua empresa imobiliária foi condenada em 6 de dezembro por realizar um esquema criminoso de 15 anos para fraudar as autoridades fiscais.